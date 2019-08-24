رسائل حمدوك.!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في أول خطاب له بعد وصوله الخرطوم، تحدث رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بكلمات مقتضبة عن برنامج حكومته والذي فيما يبدو أنه برنامج اقتصادي، وربط بشكل مبطن حدوث اختراق في الاقتصاد بملف السلام، وهذا منطقي وطبيعي جدًا، لا اقتصاد بدون سلام شامل.

رغم أن حمدوك شحيح مع الإعلام ولم يتعرف الرأي العام حتى الآن على سياساته وخططه أو على أقل تقدير فكرته العامة عن إدارة الفترة الانتقالية المحاطة بالتحديات الجسيمة إلا أن خطابه عقب وصوله فيه ملخص ورسائل واضحة.

حديثه عن “البلد بتشيلنا كلنا” و”نشتغل مع بعض” واضح أنه يرغب في أن ينجو من حالة الاستقطاب الحادة بين شريكي الحكومة؛ قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وتركيزه على عبارة “نشتغل مع بعض” موجهة بشكل مباشر للحرية والتغيير وكأنه يطلب إجابة على ما إن كان المجلس العسكري شريكا أم عدوا.

لم يخض حمدوك في أيِّ حديث عن النظام البائد فهو لا يزال حجر عثرة في المؤسسات الحكومية المشحونة بكوادره، ويبدو أنه لا يرغب في لا احتكاك المباشر.

حديثه عن معيار الكفاءة وإمكانية رفض مرشحي قوى الحرية والتغيير هو رسالة للابتعاد عن أي محاصصة يمكن أن تقود لتشاكس مستمر وبالتالي تكتب الفشل مبكرًا لحكومته.

وأخيرًا ربط الاقتصاد بالسلام، رسالة لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري لحسم ملف السلام أولًا حتى يتسنى إحداث اختراق في الوضع الاقتصادي المتدهور، ومن الواضح أن حمدوك حذر جدًا في التعامل مع كل الملفات ربما خشية من الفشل فالوضع محاط بتعقيدات كثيفة، إلا أن قضية السلام بالنسبة له أولوية فهي مفتاح نجاح الفترة الانتقالية، وهو يدرك تمامًا أن الميزانية يذهب جلها للصرف على العمليات العسكرية والأمنية قادت البلاد إلى ماهي عليه وساقت البشير إلى الخلع وواضح من حديثه أنه لا يريد وراثة ميزانية البشير الفاشلة.

حمدوك الذي أتى لرئاسة الحكومة وهو من خارج الملعب السياسي وضع الكرة في ملعب الحرية والتغيير وينتظر ما سيكون عليه الموقف من الشراكة مع المجلس العسكري، والموقف والسياسة تجاه حلفائها في الجبهة الثورية الذين رفضوا الاتفاق الموقع بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

في وضع محاط بالألغام سيقود حمدوك حكومة انتقالية أولويتها الاقتصاد والسلام أو السلام والاقتصاد معًا سيكون مفيدًا كون حمدوك يقف على مسافة متساوية من مكونات الحرية والتغيير وبقدر هذه الفائدة سيكون ذلك واحدا من مهددات استقرار الفترة القادمة.