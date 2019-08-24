بالفيديو و الصور : مفقودو القيادة العامة يظهرون في السينما

(فقدت أم زوجها خلال الأحداث التي صاحبت فض اعتصام القيادة العامة لتدخل في دوامة من الحزن الشديد لتقوم بتسمية طفلتها التي انجبتها مع بداية ثورة ديسمبر باسم (ثورة) . هذه القصة المحزنة تجسد الحبكة الدرامية للفيلم السوداني الذي سيرى النور قريباً على شاشات القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي وفق ما أعلنه مجموعة العمل عبر (برومو) ليتم بثه على مواقع التواصل.

الفيلم الذي يعكس ما يدور داخل بيوت واسر المفقودين في أحداث القيادة العامة كتبت قصته المؤلفة هيبات الفاتح وأخرجته عرفة حسن وجسدت شخصياته نخبة من نجوم الدراما السودانية وهم الممثلون سلمى مدني وكرار الزين ورحاب كرار وعبد الله الميري واحمد البكري وهبة صفاء وسارة حمدون.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)