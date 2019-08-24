“الأمة القومي” يستغني عن “الانتقالية” ويكتفي بـ”التشريعي”

كشف نائب رئيس حزب الأمة، اللواء فضل الله برمة، عن عدم مشاركتهم في الحكومة الانتقالية، والاكتفاء بالمشاركة في المجلس التشريعي وحكومات الولايات، بجانب تقديم المشورة لرئيس الوزراء لاختيار أعضاء حكومته، بعيداً عن “الحزبية” و”القبلية.”

وقال نائب رئيس الحزب بحسب وكالة “سبوتنيك”، يوم السبت، إن أعضاء الحزب استقبلوا رئيس الحكومة د. عبدالله حمدوك، خلال زيارته للحزب بترحاب كبير.

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وأشار ناصر إلى تأكيدات رئيس الحزب الصادق المهدي، بأن الحزب خلال الفترة الانتقالية لن يشارك في الحكومة، ويجب أن تكون المشاركة للكفاءات والخبرات.

وأوضح أن المشاركات الحزبية تقود إلى الكثير من المشاكسات والعقبات، وأنهم يريدون أن تمر تلك المرحلة بوفاق تام بين كل القوى والأحزاب السياسية.

ونبه نائب رئيس الحزب إلى أن المهدي أبلغ رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بأنهم سيكونون سنداً له خلال المرحلة الانتقالية التي وصفها بالعصيبة والصعبة، وبها الكثير من المشاكل العالقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)