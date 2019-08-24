“تاور”: “السلام” و”الهامش” أولوية الحكومة الجديدة

قال عضو المجلس السيادي، بروفسيور صديق تاور، إن أولوية الحكومة الجديدة تحقيق السلام ومعالجة قضايا الهامش، ودعا تاور لدعم السلطة الانتقالية حتى يتحقق شعار الثورة (حرية سلام وعدالة) على أرض الواقع.

وأكد عضو مجلس السيادة التزامهم بإنفاذ مطلوبات الفترة الانتقالية حتى يتم العبور بها إلى بر الأمان .

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وأعرب بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن أمله بأن يوفق في أداء المهام وتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني الصابر.

وأدى القسم الأربعاء، تسعة من الأعضاء أمام رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء، عباس علي بابكر.

وأعلن أعضاء المجلس عن تعهدهم بتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني والخروج بالسودان إلى بر الأمان وتحقيق أهداف “الثورة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)