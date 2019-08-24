(الصحة): ضعف الخدمات الطبية بولاية غرب دارفور

أقرّ وكيل وزارة الصحة المُكلّف د. سليمان عبد الجبار، بمُواجهة مُواطن ولاية غرب دارفور كثيراً من المُعاناة للحُصُول على الخدمات الطبية التشخيصية والعلاجية، مع بُعد الولاية عن المركز وارتفاع تكلفة السفر لتلقي العلاج بالخرطوم.

وكشف الوكيل في تصريحات بحاضرة الولاية الجنينة اليوم (السبت)، عن اتّفاق لتوفير الأجهزة والأثاثات الطبية ومُعالجة الإشكالات الإدارية بمستشفى الجنينة بصورةٍ عاجلةٍ، وتسريع الخُطى لاستكمال مشروع مستشفى الجنينة المرجعي التّخصُّصي بسعة أكثر من (500) سرير بشراكة في التمويل بين الولاية والصحة الاتحادية والجهد الشعبي، والعمل على توفير حاجة الولاية من الأدوية الأساسية، فَضْلاً عن استكمال إنفاذ خُطة إصلاح القطاع وتقوية النظام الصحي المحلي بالولاية والتّغطية الشاملة بخدمات الصحة والتأمين الصحي، وتفعيل دَور المُنظّمات في دعم جُهُود الدولة لتطوير القطاع الصحي، وأكد الوكيل أنّ الزيارة شهدت التفاكُر مع قيادات الولاية وقيادات العمل الصحي والعاملين بالحقل الصحي، تَزَامناً مع وُصُول المدير العام الجديد للوزارة، حول سُبُل تحسين مُستوى الخدمات الصحية وتجاوُز التحديات الإدارية الطارئة، والتّفاكُر حول خارطة طريق العمل الصحي خلال الفترة الانتقالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)