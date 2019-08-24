سودانيات يجبن الخرطوم بدراجات هوائيه لكسر حواجز “العادات”

انتشرت صورة لنساء سودانيات يقودن الدراجات الهوائيه في شوارع الخرطوم، في مبادره منهن لكسر حواجر العادات و”العقد” المفروضه على المرأه السودانيه، و بدأ حقبة سودان جديد يعطي للمرأه حريتها الكامله دون قيود .

فبحسب موقع (اندبندنت عربية)، فإن صاحبة المبادرة هي الناشطة في المجتمع المدني( إيناس مزمل )، التى دعت النساء السودانيات للقيام بجوله على الدراجات الهوائية في العاصمة، لترسيخ مفهوم الرياضة النسوية وتشجيعها

وبحسب الصفحة الرسميه لـ (مبادرة الدرَاجيات السودانيات) عبر الفيسبوك، ذكرت أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تغيير مفهوم المجتمع لقيادة المرأة للدراجة وجعل الدراجه وسيلة نقل أساسيه للنساء والرجال والكبار والصغار لتخفيف أزمة المواصلات والتحرش، وتعديل نظرة المجتمع السوداني الذي ينظر إلى الفتاة التي تقود دراجة بعين الغرابة ويتم تصنيفها بأنها رياضة جريئة ومقتصرة على الرجال فقط، وينطبق الأمر على قيادة الدراجات النارية أيضاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)