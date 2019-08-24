بالفيديو: سخط و(قرف) في حلقة عضو المجلس السيادي وسط مشاهدي قناة سودانية 24 بسبب الذباب

أثار ظهور عدد من الذباب في استديو قناة سودانية 24 – أثار حفيظة مشاهدي القناة في الداخل والخارج حيث استنكر الكثيرون عدم معالجة هذه المشكة التي وصفت (بالمقرفة و المقززة) وذلك أثناء بث الحلقة التي استضافت عضو المجلس السيادي التعايشي.

وعبر عدد من مشاهدي القناة عن سخطهم مطالبين بمراعاة المشاهدين حيث قال معلق: (القناة يشاهدها الكثير خارج السودان أرجوا من إدارة القناة مراعات مشكلة الذباب في الاستديو ا لأنه كثير جداً ومقزز ومقرف) وذكر آخر قوله:(ستوديو كله ذباب خاصة في نص الحلقة معقولة بقايا كيزان ديل م يفارقونا ولا شنو) بينما قال معلق:(ناس القناه انتو أردمو الذباب الحقيقي نحن بنردم ليكم الذباب الالكتروني).

من جهة أخرى أشاد كثير من الناشطين بعضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي حيث قال متابع:( زول فاهم وواثق من نفسو يرجا منه الكثير باذن الله) بينما وصف كثيرون بأن عودته للسيادي كانت (رجالة وحمرة عين) حيث قال معلق: (التهذيب والاحترام ينقط منه مثل المطر ، والله شعب عظيم انتفض ورجع التعايشي للسيادة رجاله وحمرة عين)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)