أفورقي يزور الخرطوم خلال الأيّام المُقبلة

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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أعلن السفير الإريتري بالخرطوم إبراهيم إدريس، عن زيارةٍ مُرتقبةٍ للرئيس أسياس أفورقي للسودان خلال الأيّام المُقبلة، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان .
وقال إدريس بحسب (أس. أم. سي) اليوم (السبت)، إنّ الرئيس أفورقي لم يتمكّن من حُضُور حفل التوقيع نسبةً لجدول أعماله، وأوضح أنّ الزيارة سَتكون قريبة جداً، وأكّد أنّ البرهان وأفورقي اتّفقا على فَتح الحُدود بين البلدين وتَسهيل حركة المُواطنين والتجارة، وأعلن إدريس ترحيب بلاده بالاتّفاق الذي تمّ بين الأطراف السودانية وتشكيل مجلس السيادة، وتمنّى أن تفضي عملية التغيير إلى تحقيق رغبات الشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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