قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، إن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.
وأكد حمدوك، اليوم السبت، ووفقاً لـ "رويترز" إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: السودان بحاحة لمساعدات خارجية بـ 8 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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