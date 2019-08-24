حمدوك: السودان بحاحة لمساعدات خارجية بـ 8 مليارات دولار

قال رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك، إن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العملة.

وأكد حمدوك، اليوم السبت، ووفقاً لـ "رويترز" إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.