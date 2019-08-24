إليك وصفات منزلية تساعدك في التخلص من خشونة اليدين وتساعدك في تطويل اظافرك قبل الزفاف: خليط زيت الأفوكادو مع زيت الزيتون - ملعقة صغيرة زيت زيتون - ملعقة صغيرة زيت أفوكادو - ملعقة صغيرة زيت لافندر عطري اخلطي الزيوت مع بعضها جيدًا، وضعيها على أظافركِ لمدة ربع ساعة. اشطفي يديكِ بالماء الفاتر. كرري التجربة مرة يوميًّا قبل النوم للحصول على نتيجة مثالية بعد أسبوع. خليط الغليسرين والعسل - ملعقة صغيرة غليسيرن - ملعقة صغيرة عسل Advertisements اخلطي كلًّا من الغليسرين مع العسل. ضعيه على أظافركِ لمدة ربع ساعة. اشطفي أظافركِ بالماء. كرري الخليط مرة يوميًّا للحصول على نتيجة مرغوبة. خليط ماء الورد والليمون - ملعقة كبيرة ماء ورد - ملعقة صغيرة عصير ليمون بقطعة قطنية اغمسيها بخليط ماء الورود مع الليمون. امسحي أظافركِ بها، واتركي الخليط على يديكِ لمدة 20 دقيقة. اشطفي يديكِ بعدها بالماء. كرري الخليط يوميًّا لمدة أسبوع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلطات سريعة لتطويل الأظافر قبل حفل زفافك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.