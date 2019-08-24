البحوث الإسلامية تحذر الأم من هذا الدعاء

حذرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، الأم من دعاء خطير لا يفضل قوله نهائيا، وجاء هذا ردا على سؤال ورد إليها يتضمن "هل الأم إذا دعت على ابنتها يُتقبل منها الدعاء؟".

وأجابت لجنة الفتوى على السؤال الوارد إليها عبر صفحتها الرئيسية "فيسبوك"، قائلة إن دعاء الأم على ابنها او ابنتها أمر في غاية الخطورة، وهو مظنة الإجابة.

وأوضحت اللجنة قائلة "والواجب على هذه البنت أن تحقق رضاها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ما دام أنه غير محرم شرعا، وعليها أن تحسن إليها وأن تبرها، فإن فعلت ذلك، فلا يضرها دعاؤها عليها؛ لأنه اعتداء منها في الدعاء وهو غير مقبول".

واستشهدت لجنة الفتوى بحديث رسولنا الكريم " لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".