أنجيلا باسيت تزين غلاف مجلة "New Beauty" بعدد سبتمبر

زينت النجمة أنجيلا باسيت، غلاف مجلة New Beauty المخصصة بأخبار الصحة والجمال، في عددها الجديد الصادر لشهر سبتمبر المقبل. ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من جلسة تصوير خاصة أجرتها أنجيلا لعدد المجلة، كشفت من خلالها قدرتها على تحدي الزمن بالحفاظ على جمالها بعد وصولها لسن الـ 61. وعرفت أنجيلا باسيت بتجسيدها لدور الملكة الأم بفيلم black panther مع النجم تشادويك بوزيمان.

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