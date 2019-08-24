"التعايشي": السلام ووقف الحرب "المدخل" لبناء الديمقراطية

قال عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، السبت، إن تحقيق السلام ووقف الحرب هو المدخل الصحيح لبناء الديمقراطية, مشيراً إلى أن ثورة ديسمبر ليست طبقية، وأنه شارك فيها كل الذين عاشوا سنوات من الحرمان من دولة العدالة وعانوا من الظلم.

وخاطب التعايشي ندوة سياسية في منطقة بري في الخرطوم، مشيراً إلى أنهم يريدون ثورة تُحقق المدنية الكاملة والسلام والعدالة. وأوضح أن الثورة خلقت انقلاباً سياسياً واجتماعياً في كل أوضاع السودان.

ونبه عضو مجلس السيادة إلى أن الثورة أدت إلى تعزيز السلطة لدى القوى صاحبة المصلحة في التغيير، خاصة وأنها اندلعت في كل مدن السودان.

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وأدى التعايشي، العضو الـ11 بالمجلس السيادي، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ولم يتمكن التعايشي، العضو الخامس المُرشح عن قوى إعلان الحرية والتغيير، في تشكيلة المجلس من أداء اليمين إلى جانب باقي الأعضاء الـ10 الأربعاء، بسبب وجوده خارج البلاد.

ولد التعايشي في عام 1973 بمنطقة رهيد البردي بولاية جنوب دارفور، وتلقى تعليمه الثانوي بمنطقة برام، ومنها إلى جامعة الخرطوم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.