حيث تحولت جولة ظريف إلى الدول الاسكندنافية وفرنسا التي جاءت بهدف إنقاذ النظام من خطر الإطاحة المحتومة وشراء بعض الوقت للهروب من العقوبات الدولية، إلى فضيحة سياسية لوزير خارجية نظام الملالي في مواجهته مظاهرات الإيرانيين أنصار مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وصرخ الإيرانيون في أي بلد زاره ظريف بوجهه وعكسوا مطلب الشعب الإيراني للإطاحة بنظام الملالي اللاإنساني.
كما أدان أنصار مجاهدي خلق أي استرضاء مع النظام من قبل الأطراف الدولية وطالبوا بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وإغلاق سفارات النظام الإيراني في الدول الغربية التي هي أوكار إرهابية.
وهددهم بأكلهم أحياء من قبل مرتزقة النظام، وعقب هذا التهديد، ردد المتظاهرون الإيرانيون في باريس شعارات مثل ظريف المجرم، آكل لحوم البشر ، يوم الحساب قادم.
تظاهر الإيرانيون وأنصار المقاومة في مسيرة في باريس أمس يوم الجمعة، احتجاجًا على وجود وزير خارجية الدكتاتورية الفاشية في ميدان تروكاديرو في باريس.
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف يهدّد المتظاهرين الإيرانيين ضده في ستوكهولم بـ"أكلهم أحياء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.