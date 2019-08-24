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ميليشيا الإصلاح تنهب المؤسسات الحكومية والخاصة في شبوة اليمنية

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قالت مصادر يمنية وشهود عيان في مدينة عتق بمحافظة شبوة، إن ميليشيا الإصلاح نهبت المؤسسات الحكومية والخاصة في المدينة.

وأفاد شهود العيان وفقاً لـ "24"، بأنهم شاهدوا سيارات نقل متوسطة وعلى متنها أثاث، ومستلزمات مكتبية، ومنزلية في طريقها إلى مأرب، وفق ما ذكر موقع "عدن تايم" اليوم السبت.

وتزامن ذلك مع دفع ميليشيا الإصلاح عناصرها للسيطرة على مدينة عتق في شبوة، أمس الجمعة.

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