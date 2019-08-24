الجيش العراقي يبدأ عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش

أشرف عثمان الغانمي، رئيس أركان الجيش العراقي، اليوم السبت، على أوسع عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش في محافظة الأنبار غربي العراق.

ورافق الغانمي للإشراف على العملية التي انطلقت فجر اليوم السبت، كبار القيادات العسكرية في وزارة الدفاع والعمليات المشتركة، وقادة القوات وهيئات الركن، لإدارة انطلاق المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" لتفتيش وتطهير كامل الصحراء والمناطق المحددة ضمن هذه العملية.

وتشهد هذه العملية مشاركة قوات قيادتي عمليات الأنبار، والجزيرة، والبادية، والفرق العسكرية المنضوية تحتها بالإضافة إلى قيادة حرس الحدود، ولواء المغاوير، ومديرية شرطة الأنبار، والحشد العشائري، وبدعم وإسناد من قبل قيادة القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي.

وذكر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، أن "هناك تنسيق تنسيق عالي بين القطعات المشاركة في عملية إرادة النصر من أجل تحصين الحدود العراقية السورية".

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على الجانب الآخر، أعلنت قوات الحشد الشعبي أنها تمكنت من إحباط هجوم بسيارة مفخخة وقتل من فيها فضلاً عن تدمير مضافة للتنظيم جنوبي قضاء القائم أقصى غربي العراق، فضلاً عن قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول التعرض للقوات المتقدمة.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن 4 من عناصر داعش قتلوا، بالإضافة إلى اعتقال 4 آخرين في قضاء القائم أقصى غربي العراق.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن عملية "إرادة النصر" لاتزال متواصلة لتطهير الصحراء الغربية حتى الحدود السورية.