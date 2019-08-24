الرئيس الجزائري المؤقت ينهي مهام المدير العام للأمن الوطني

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مهام المدير العام للأمن الوطني عبد القادر بوهدبة، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز"، مساء اليوم السبت.

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