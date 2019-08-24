كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين جديدين

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم السبت، ما يبدو أنهما صاروخين بالستيين قصيري المدى بعد ساعات من تأكيدها أنها ستبقى "أكبر تهديد" للولايات المتحدة، ووصفها وزير الخارجية الأمريكي بـ"سم قاتل".
وضاعفت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية تجارب الأسلحة للاحتجاج على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية، التي تعتبرها اختباراً لغزو أراضيها.
وأجرت آخر لإطلاق صواريخ، الثلاثاء.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان اليوم السبت، إن "الجيش رصد مقذوفين غير محددين يشتبه أنهما صاروخين بالستيين قصيري المدى".
وقطع الصاروخان حوالى 380 كيلومتراً وحلقا على ارتفاع 97 كيلومتراً بسرعة قصوى بلغت 6.5 ماك (سرعة الصوت) قبل أن يسقطا في بحر اليابان الذي تسميه كوريا البحر الشرقي.
وأضافت هيئة الأركان، أن "عسكريينا يتابعون تحركات الشمال، إذا حدثت عمليات إطلاق إضافية، وهم مستعدون لمواجهة أي احتمال".
وعقدت الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعاً لمجلس الأمن القومي بعد تجربة إطلاق المقذوفين وعبرت في بيان عن "قلقها العميق"، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد انتهاء المناورات المشتركة بين واشنطن وسيؤول.
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