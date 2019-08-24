عبد الله خاطر: تحديات تشكيل الحكومةتحتاج للصبر

أعلن الأستاذ عبد الله آدم خاطر الناشط في قضايا السلام بدارفور أن تحديات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة تحتاج إلى المزيد من الصبر والاسترشاد بالحكمة المتراكمة خاصة من هؤلاء الذين كانوا جزءاً من الحياة العامة وأصبحوا الآن خارج إطار الفعالية الإدارية .

Advertisements

وقال الأستاذ عبد الله آدم خاطر في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن نجاح الثورة المجيدة وهي تكتسب الصلابة الفكرية والنظر إلى المستقبل يأتي ليس لرؤيتها السلمية ولكن على احتمال الظروف والمنعرجات التي مرت بها الثورة لذا اختارت معالجة الثغرات بدلا من الانكفاء نحو الحلول التي قد تكسب البلاد المزيد من المشاكل لذا فإن القضايا التي أمامنا مثل تعيين رئيس القضاء والنائب العام والوزراء المرتقبين، يجب أن يلبي التنوع السوداني وبما يفيد الانسجام .

وأوضح الأستاذ خاطر بحسب (سونا) أن أياً كانت المعارضة لهذه الثورة فلن تبلغ وتصل مرادها لتعطيل السير إلى الامام وذلك بسبب انفتاح الجميع نحو التواضع والأفكار الإيجابية والرأي الصريح والأخذ بما هو مفيد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)