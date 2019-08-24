التاريخ: 24-أغسطس-2019
5 مشاهدة
أعلن الأستاذ عبد الله آدم خاطر الناشط في قضايا السلام بدارفور أن تحديات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة تحتاج إلى المزيد من الصبر والاسترشاد بالحكمة المتراكمة خاصة من هؤلاء الذين كانوا جزءاً من الحياة العامة وأصبحوا الآن خارج إطار الفعالية الإدارية .
وقال الأستاذ عبد الله آدم خاطر في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن نجاح الثورة المجيدة وهي تكتسب الصلابة الفكرية والنظر إلى المستقبل يأتي ليس لرؤيتها السلمية ولكن على احتمال الظروف والمنعرجات التي مرت بها الثورة لذا اختارت معالجة الثغرات بدلا من الانكفاء نحو الحلول التي قد تكسب البلاد المزيد من المشاكل لذا فإن القضايا التي أمامنا مثل تعيين رئيس القضاء والنائب العام والوزراء المرتقبين، يجب أن يلبي التنوع السوداني وبما يفيد الانسجام .
وأوضح الأستاذ خاطر بحسب (سونا) أن أياً كانت المعارضة لهذه الثورة فلن تبلغ وتصل مرادها لتعطيل السير إلى الامام وذلك بسبب انفتاح الجميع نحو التواضع والأفكار الإيجابية والرأي الصريح والأخذ بما هو مفيد .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله خاطر: تحديات تشكيل الحكومةتحتاج للصبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.