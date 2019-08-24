توقيف أربعة أشخاص انتحلوا صفة ضباط بالدعم السريع

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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تمكنت قوات الدعم السريع من توقيف أربعة أشخاص يروجون لإشانة سمعتها بانتحال صفة ضباط في الدعم السريع برتب رفيعة قاموا بحجز أراض شمال أم درمان باسم الدعم السريع بغرض توزيعها للمواطنين وكذلك توفير الدعم السريع خرافاً للأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك .
و قال العميد جمال جمعة آدم الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في تصريح بحسب “سونا” إنه تم القبض على الأشخاص الأربعة وفتحت بلاغات جنائية ضدهم.
وأهاب جمال بالمواطنين بألا ينجروا وراء هذه الإشاعات وألا يبتدروا التعامل مع أي موضوع عن الدعم السريع والمساعدات المقدمة منه قبل التأكد منها، وعليهم الاتصال بالرقم 2566 للتأكد.
و أشار الناطق الرسمي للدعم السريع إلى أن قوات الدعم السريع صبرت وعانت من الاستهداف الممنهج بغرض إقصائها من الحراك الذي تم مبيناً أن قوات الدعم السريع تخرج دائماً وهي أكثر قوة و منعة لإنجاح التغيير في البلاد.
و إلى ذلك رحبت قوات الدعم السريع بتكوين مجلس السيادة و اختيار رئيس مجلس الوزراء الذي من شأنه تحقيق الأمن و الاستقرار بالبلاد و هي مرحلة تغيير في الخارطة السياسية بالسودان ، مؤكداً بأن قوات الدعم السريع ستظل على مر الأزمان مساندة للشعب السوداني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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