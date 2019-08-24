الصوفي : تصريحات دقلو بشأن سحب القوات حكيمة ومسؤولة

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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قال رئيس تجمع الوفاق السوداني محمد الحسن الصوفي إن تصريحات عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو بشأن سحب القوات السودانية من اليمن حكيمة ومسؤولة والتي أكد فيها أن سحب هذه القوات متروك لإرادة الشعب وللحكومة المدنية الانتقالية.
وأوضح الصوفي في تصريح بحسب (سونا) أن حديث دقلو الذي نقله تليفزيون البي بي سي حديث واضح وسليم لكونه وضع النقاط على الحروف حول هذه القضية المهمة، مبيناً أن مشاركة القوات السودانية في اليمن جاءت استجابة للنداء الذي أطلقه تحالف دعم الشرعية لاستعادة مؤسسات السلطة وجعلها في يد الشعب اليمني وأضاف ” وجود القوات السودانية في اليمن تم وفقاً للإرادة السياسية إبان عهد النظام السابق وإذا أردنا سحبها علينا الاحتكام لإرادة الشعب ولرؤية الحكومة المدنية الانتقالية “.
وأشاد رئيس تجمع الوفاق السوداني بالجهود المقدرة التي قامت بها القوات السودانية في اليمن في حماية مكتسبات الشعب اليمني والمساعدة في بسط الأمن والاستقرار بالتعاون والتنسيق مع القوات الأخرى المشاركة في منظومة تحالف دعم الشرعية في اليمن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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