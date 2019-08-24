أكاديمي : السودان بحاجة لمراجعة كلية في السياسات الاجتماعية

التاريخ: 24-أغسطس-2019
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كشف عضو تجمع اختصاصي علم الاجتماع والانثربولوجيا د.خضر الخواض عن أن وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تتحكم في عدد كبير من الصناديق بحكم ارتباطها بسياسات الواقع الاجتماعي، واصفاً إياها بالوزارة الحساسة سواء لاعادة هندسة المجتمع اجتماعياً لصالح قيم الثورة والانتماء الوطني والعدالة الاجتماعية، ما يفرض مراجعة كلية في السياسات الاجتماعية.
ويرى الخواض أن مؤسسة التأمين الاجتماعي أكبر مؤسسة استثمارية في السودان وتحتاج إلى مراجعات فورية لحجم استثماراتها وكيفية توزيعها بما يعود لخدمة السودانيين ومن ثم تنعكس في تحقيق العدالة الاجتماعية رافضاً استثناء صناديق المعاشات وديوان الزكاة التي تتطلب مراجعات في هياكلها وسياساتها، وأضاف: عن طريق وضع سياسة اجتماعية عادلة للتقليل من حجم الفقر وكبح الكثير من الظواهر او المشكلات الاجتماعية السالبة. مطالباً بضرورة إعادة النظر في سياسات وأدوار دُور الايواء في السودان حيث أنها تحتاج لاستراتيجية كلية تتيح في المستقبل اندماج أفرادها في المجتمع مما يقلل من حالات الاغتراب النفسي.
وطالب الخواض بحسب موقع (تاسيتي نيوز) بأهمية ترشيح وزير للوزارة يكون متخصصاً ومؤهلاً ومدركاً لحساسية ومحورية دور وزارته في المجتمع السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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