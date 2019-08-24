الخرطوم تؤكد السيطرة على ارتفاع مناسيب النيل

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة كشفت السلطات بالخرطوم عن استقرار أوضاع فيضان النيل والسيطرة على ارتفاع المناسيب بجميع المحاور الخطرة ومناطق الهشاشة قبالة التروس النيلية. وكشف معتمد محلية الخرطوم اللواء ركن صبري بشرى حسن الشاذلي بحسب سونا – عقب تفقده مناطق الجريف غرب – بري اللاماب – شارع النيل – توتي وودعجيب برفقة المدير التنفيذي للمحلية وأعضاء غرفة طوارئ الخريف كشف عن تحوط السلطات المحلية بالتنسيق مع هيئة الطرق والجسور ومصارف الأمطار بالولاية لأي تطورات في موقف الفيضان حتى بداية سبتمبر القادم بجانب متابعة التوقعات الخاصة بهطول الأمطار وفقاً للتنبؤات الجوية وموقف الفيضان بالمحابس العليا على مدار الـ (24) ساعة، قاطعاً بأن الموقف الآن تحت السيطرة بالمناطق التي تشهد ارتفاعاً في مناسيب النيل، مؤكداً مواصلة تعزيز التروس النيلية وتوفير أعداد كافية من الجوالات والخيش لتدعيم مناطق الهشاشة، فضلاً عن استمرار سحب وتجفيف مياه الأمطار وآثار الخريف في الأحياء السكنية والمرافق العامة عبر الطلمبات وعربات الشفط بجميع الوحدات الإدارية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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