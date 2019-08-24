التعايشي: البشير واخوته وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري

كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي في ندوة لجان بري بعنوان” نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية” الجمعة عن أن البشير وأخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة.

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وشدد التعايشي في أول فعالية له عقب عودته من الخارج وأدائه القسم بحسب “تاسيتي نيوز” أن الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه لتحقيق العدالة الإجتماعية. منوهاً إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام لموروث الذي وصل إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد، مؤكداً أن الثورة خلقت انقلاب سياسي واجتماعي كامل في كل أوضاع البلاد وظهر ذلك في التمرد على الانقياد نحو الشراكة ، ولا أعتقد أن هناك قابلية للانقياد السياسي أو اجتماعي اثني وايدولوجي فقط ألى ضميرهم وغاياتهم وأهدافهم في شكل الدولة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)