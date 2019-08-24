اختفاء بضائع تجار ببحري في ظروف غامضة

تفاجأ تجار في المحطة الوسطى بحري باختفاء بضائعهم من أماكنها بالسوق صباح أول أمس، بعد أن تركوها مساء (الأربعاء) مغطاة في محالهم التجارية. وقال المواطن الفاتح عبد الله (أحد التجار ببحري) في حديث بحسب (الإنتباهة) أمس، إن حوالى (٤٠) تاجراً يعملون في سوق المحطة الوسطى ببحري تفاجأوا صباح (الخميس) باختفاء بضائعهم من محالهم التي توجد داخل أحد خطوط مواقف بالمواصلات بالمحطة الوسطى دون وجود أثر لعمليات سرقة بالسوق، لجهة أن بعض التجار تركوا بضائعهم دون أن يتعرض لها أحد.

Advertisements

ومن جهته كشف تاجر آخر بالسوق (اشترط عدم ذكر اسمه) أن سيارات تتبع لجهات رسمية حضرت إلى السوق عند الساعة الثانية صباح أول أمس وقامت بحمل البضائع لجهة مجهولة، ونوه بأن بعض التجار الذين فقدوا بضائعهم حاولوا مقابلة سلطات محلية بحري لكنهم فشلوا في الوصول لمكتب المعتمد، وتبليغ المسؤولين عن حادثة اختفاء بضائعهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)