بارود صندل: الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من حكومة البشير

قال القيادي بالمؤتمر الشعبي بارود صندل إنّ الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من حكومة البشير فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية، لافتًا إلى أنّ الابتعاد عن المحاور واتخاذ منحى مستقل صعب، مشيرًا إلى أنّهم لن يستطيعوا أنّ يستمروا.

وأوضح صندل في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”السبت” أنّه وخلال السنتين ستحدّث تغييرات كبيرة جدًا في حزب المؤتمر الشعبي.

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وأشار إلى أنّ عودة الإسلاميين تتطلّب تغيير الأفكار بعمل مراجعاتٍ للبرامج والأفكار، بجانب تغيير القيادات.

وأضاف” أعتقد أنّ كلّ الوجوه القديمة الموجودة في الإنقاذ أصبحت وجوهًا غير مقبولة وما عندها جديد”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)