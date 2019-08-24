حزب المخلوع يعلن دعمه لحمدوك

أعلن حزب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الجمعة، دعمه لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، خلال الفترة الانتقالية، وذلك بعد توافق المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عليه.

وقال قيادي بحزب “المؤتمر الوطني” بحسب “الأناضول” ، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إن “حمدوك تلقى اتصالات من قيادات الحزب”، دون أن يفصح عن أسمائهم.

وأضاف أن “قيادات الحزب عبرت عن ترحيبها بتوليه لرئاسة الوزراء، وأكدت دعمها له فيما يفيد استقرار ونماء الوطن في الفترة الانتقالية”.

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ومساء الأربعاء، أدى حمدوك، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة السودانية، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات.

واندلعت أواخر العام الماضي، احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، وتحت وطأتها عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)