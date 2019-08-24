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بريطانيا ترسل سفينة حربية إضافية الى مياه الخليج

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قالت وزارة الدفاع البريطانية السبت أنها أرسلت سفينة حربية جديدة هي “اتش ام اس ديفندر”الى مياه الخليج في مضيق هرمز، لحماية السفن التجارية، حيث التوتر على أشده مع إيران.

وأضافت الوزارة في بيان أن السفينة “ستشارك في جهود البحرية الملكية لضمان إبحار السفن في الشرق الاوسط بامان”.

واعلن وزير الدفاع بن والاس “بريطانيا مستعدة لحماية حرية الابحار في كل مرة تتعرض للخطر”.

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وغادرت السفينة ميناء بورتسماوث في الثاني عشر من الشهر الجاري الى جانب سفينة “اتش ام اس كنت”.

وستعمل السفينتان “الان الى جانب شركاء دوليين في اطار المهمة الدولية الجديدة لضمان الامن البحري” والتي اعلنت بريطانيا مطلع الشهر مشاركتها فيها الى جانب الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة ان سفينة “اتش ام اس مونتروز” تبقى في المنطقة وعبرت حتى الآن أكثر من 30 مرة في مضيق هرمز.

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