الأردن والعراق يوقعان بروتوكول تعاون بشان استخدام الطاقة الذرية

وقع رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا العراقي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل اليوم السبت بروتوكول تعاون في مجال البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وإنتاج النظائر المشعة من المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن البروتوكول يتيح الفرصة لتدريب وإعداد الكوادر البشرية العراقية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ووصف طوقان الخطوة بـ"الايجابية" التي تؤسس للتعاون بين البلدين على المدى القريب والمتوسط في مجال استخدام الطاقة النووية، مؤكدا متانة العلاقة الاخوية الحميمة التي تربط البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات كافة، ومنها تزويد السوق العراقي بالنظائر المشعة الطبية والصناعية لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة في العراق الشقيق.

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ولفت إلى أهمية مفاعلات البحوث النووية في بناء القدرات البشرية، مثل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ودوره المحوري في تدريب المهندسين النوويين، اضافة الى بناء القدرات في مجال عمليات الترخيص.

وأكد الدكتور عبدالوهاب استعداده للتعاون في مجالات تصدير مادة نظير اليود المشع-131 لاستخدامه لأغراض الطب النووي التشخيصي والعلاجي وعلى شكل محلول او كبسولات وبالنشاط الاشعاعي المطلوب.

وتم توقيع مذكرة تفاهم تؤطر لمجالات التعاون الفني وتدريب الكوادر البشرية العراقي