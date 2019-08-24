التقى إيمانويل ماكرون، في فندق دو باليه مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت للتو إلى بياريتز، كجزء من اجتماع ثنائي.
ومن المقرر ان يحضر الزعيمان بعد ذلك اجتماعًا تنسيقيًا مع قادة وزعماء الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يلتقى ميركل على هامش قمة مجموعة السبع "G7" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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