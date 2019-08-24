ماكرون يلتقى ميركل على هامش قمة مجموعة السبع "G7"

التقى إيمانويل ماكرون، في فندق دو باليه مع المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، التي وصلت للتو إلى بياريتز، كجزء من اجتماع ثنائي.

ومن المقرر ان يحضر الزعيمان بعد ذلك اجتماعًا تنسيقيًا مع قادة وزعماء الدول الأوروبية الأعضاء في مجموعة السبع.