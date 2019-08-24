"الطاهر" يتزعم جبهة الدفاع عن البشير.. وحقوقيين يطالبون بالإفراج عنه

قال محيي الدين جبريل، مراسل قناة الغد الإخبارية من السودان، إن التهم التي وجهت للبشير تتعلق بحيازة مبالغ من العملات الأجنبية بمكتبه، لافتًا إلى أن جلسة المحاكمة تضمنت أقوال المتهمين والشهود، وموظف البنك المعني بمعرفة مبلغ الحيازة.

وأضاف جبريل، خلال لقاء له بالفقرة الإخبارية التي تبث على قناة الغد، أن هيئة الدفاع عن البشير طالبت بالإفراج عنه بضمان كفالة مالية، موضحًا أنهم طالبوا أعضاء المحكمة بتغيير مكان المحاكمة، الأمر الذي رفضه المجلس القضائي.

وأشار مراسل قناة الغد الإخبارية من السودان، إلى أنه تم تحديد الجلسة المقبلة للمحاكمة يوم السبت القادم للاستماع إلى شهود الدفاع، موضحًا أن محيط المحكمة شهد تجمع أنصار الرئيس السوداني السابق والتي ضمت حوالي 106 محام يترأسهم المحام المعروف أحمد إبراهيم الطاهر.

يذكر أن البشير يواجه تهما تتعلق بالفساد المالي واستغلال السلطة والتحريض على قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي أطاحت به.