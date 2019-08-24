ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا تحول وجهتها إلى تركيا

أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك الإلكتروني الذي يتابع تحركات السفن اليوم السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران، غيرت وجهتها وفي طريقها الآن إلى تركيا بدل جنوب اليونان.

ووفقالأ لـ "رويترز" أُفرج الأسبوع الماضي عن الناقلة التي كانت تعرف باسم "غريس 1" بعد احتجازها 5 أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية، بنقل شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة رفض مساعدة الناقلة، قائلةً إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه جماعة إرهابية.

وأظهرت بيانات سابقة أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان.

لكن البيانات الجديدة لموقع مارين ترافيك أظهرت اليوم، أنها ستبحر‭‭ ‬‬الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط لترسو في ميناء مرسين بجنوب تركيا في 31 أغسطس.