مقادير كاساديا التشيز برجر - خبز التورتيلا : 5 أرغفة - لحم العجل : ربع كيلو (مفروم ناعم) - البصل : 1 حبة (صغيرة مبشورة) - الكاتشاب : 3 ملاعق كبيرة - الماسترد : ملعقة كبيرة ونصف - ورستشير صوص : ملعقة كبيرة - ملح : نصف ملعقة صغيرة - فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة - الزبدة : ملعقتان كبيرتان - جبنة شيدر : كوبان (مخلوطة مع جبنة المونتراي جاك مبشورة) Advertisements - بندورة : حسب الرغبة (شرائح للتزيين) - خس : حسب الرغبة (للتزيين) طريقة تحضير كاساديا التشيز برجر 1. نقلب اللحم لينضج تماما ثم نضيف البصل ونقلب لدقيقتين. 2. نضيف الملح والفلفل الاسود ثم الكاتشب والماسترد والورستشير صوص ونقلب لدقيقتين. 3. نرفع المزيج عن النار وتركه ليبرد عدة دقائق. 4. نوزع الخليط على الخمس أرغفة بحيث تكون الحشوة على 1/2 الرغيف. 5. نوزع الجبنة ونطوي الجزء الفارغ من الرغيف فوق الجزء المحشي. 6. نضع القليل من الزبدة في مقلاة غير لاصقة ونضع أول كاساديا على نار متوسطة لتتحمر وتبدأ الجبنة بالذوبان ونقلبها على الجهة الاخرى. 7. تكرر العملية وتقدم ساخنة مع البندورة والخس.

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