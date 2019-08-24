سكارليت جوهانسون الممثلة الأعلى أجرًا في العالم

نجحت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون، في الفوز بلقب "أعلى الممثلات أجرا" في العالم، للعام الثاني على التوالي.
ووفقا لتصنيف مجلة "فوربس" السنوي، الذي نشر اليوم الجمعة، فقد تلقت سكارليت جوهانسون، التي تبلغ من العمر 34 عاما، 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام الماضي 2018، ليرتفع أجرها إلى 56 مليون دولار.
وكان المركز الثاني من قائمة "فوربس" لـ"أعلى الممثلا أجرا في 2019"، من نصيب الممثلة الأمريكية اللاتينية، وبطلة المسلسل الكوميدي التلفزيوني الحاصد للجوائز "Modern Family"، إذ حازت على 44.1 مليون دولار بين 1 يونيو 2018 و1 يونيو 2019.
وجاءت الممثلة الأمريكية، ريس ويذرسبون، في المركز الثالث، بأجر 35 مليون دولار، ثم الممثلة الأسترالية، نيكول كيدمان، في المركز الرابع بـ34 مليون دولار.
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