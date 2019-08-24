مطالبة بتحويل المركز العام لحزب المؤتمر الوطني مستشفى لعلاج امراض السرطان….

الخليج 365:

طالب ناشطون في منظمات المجتمع المدني بمصادرة المركز العام لحزب المؤتمر الوطني البائد وتحويل المقر لمركز لعلاج ودراسات وأبحاث مرض السرطان، ولقيت الخطوة تجاوبا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي، في الأثناء رحب المديرالعام لمستشفى الذرة بالخطوة موضحا بأن البلاد تسجل سنويا نحو 20 ألف حالة إصابة جديدة.

ويخشى مراقبون من عودة الحزب البائد إلى الواجهة خاصة وأنه يمتلك أصولا حسب تقديرات أولية بترليون ونصف المليار جنيه، كما لم تشمل الحسابات البنكية الضخمة في المصارف المحلية والخارج التي أستولى عليها خلال (30) عامًا في سدة الحكم.

وقال البروفيسور دفع الله أبو إدريس في تصريح خاص لـ(التيار) أن الإصابة بالسرطان تسجل ارتفاعا مخيفا ويستقبل المركز القومي لمرض السرطان أكثر من 20 ألف حالة إضافة إلى أن هنالك حالات اخرى لم يتم احصاءها تذهب إلى العلاج بالخارج على سبيل المثال مصر والهند اللتان يقدر عدد المرضى فيها بنحو 10 آلاف ورحب أبو إدريس بأي مبادرة توفر مراكز مستشفيات بمواصفات تساعد في تقديم خدمة علاجية لمرضى السرطان، وتابع “هنالك مستشفى قرب صينية كوبر تابع لجهاز المخابرات العامة يمكن تحويله لمستشفى عام لعلاج السرطان لتخفيف العبء على مستشفى الذرة وتجهيز مركز أبحاث عالمي به أيضا”. وتشير التيار بأن أصواتا داخل الكنيسة طالبت باسترداد النادي الكاثوليكي الذي استولى عليه حزب المؤتمر الوطني بعد سيطرته على السلطة وأضافت المصادر بأن جهات حاليا تستعد لمقاضاة الحزب البائد واسترداد المقر الذي تبلغ مساحته آلاف الأمتار في موقع استراتيجي بقلب الخرطوم.