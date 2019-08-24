تقرير سري يكشف فشل محلية ود مدني الكبرى في طوارئ الخريف لهذا العام..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوضح تقرير سري لغرفة الطوارئ الخريف لولاية الجزيرة بأن محلية مدني الكبري حاضرة الولاية لم تستعد لخريف هذا العام منذ وقت مبكر مما كان له كبير الأثر في تجميع المياه بكميات كبير في بعض الأحياء والشوارع الرئيس ومركز المدينة كما أوضح التقرير بأن المحلية شرعت مؤخرًا في تطهير مصارف الأحياء بواسطة العمالة اليدوية والآليات أثناء هطول الأمطار وكشف مصدر فضَّل حجب اسمه بأن محلية مدني الكبرى تعاني من خل إداري كبير في جهاز التنفيذي الذي أصبح غير قادر على توفير الخدمات والذي أدى لفشل تنظيم السوق ومعالجة مشكله النفايات، وما جاء في تقرير غرفة الطوارئ من انتشار البعوض بصورة كبير جدا وعدم القيام بمكافحته في أحياء مدني وطلب المصادر والي الجزيرة بالتدخل بصور عاجل لمعالجة الخلل الإداري في محلية ودمدني.