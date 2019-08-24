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حمدوك ده اكتشفنا نحن… بالمناسبة انتو البترول الاكتشفتوه وين..؟

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شهاب محمد - الخرطوم - 24 أغسطس، 2019

الخليج 365:

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