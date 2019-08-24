كشافاتكم كشفت حالكم.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> بروح الثورة تأهل الخرطوم تلاتة افريقيا.

> واقول الخرطوم تلاتة لان النسب الذي تم الصاقه بالخرطوم تلاتة قد انتهى.

> وما باقي الا ان تعيد الخرطوم للافتتها كلمة تلاتة.

> ليعود الهتاف المحبب تلاتة حلاتها.

> وبالامس كانت تلاتة حلاتها.

> جابت تلاتة وطلقت التمهيدي بالتلاتة.

> الخرطوم تلاتة النادي الانموذج الذي يفرخ ويصعد ويسوق سنوياً كمية من المواهب الشابة.

> لذا نجده لا يعاني من اعلانات الفيفا ولا مطالبات الاجانب.

> ولا يقف موقف المدين امام اي مجلس قضائي او شبه قضائي.

> ودي حنكة العملية الادارية الواعية والراشدة.

> والسبب يعود الى ان من يتداول القيادة بالنادي هم اهل الرياضة لا دخلاء عليها.

> ولا اناس دخلوا المجالس للاعلان عن انفسهم وشهرتها.

> ولكنهم اهل وجعة واصحاب دار وخبراء كار.

> ايها الناس.

> بعد سقطت بس.

> واستقامت الامور.

> وكفانا الله شر تدخلات الوزير والمفوض وامانة الشباب وافتراءات الحزب الحاكم.

> لا بد لاهل الرياضة من التعاضد والتماسك لاعادة اهل الكار.

> واذا دايرين تتأكدوا من اهل الكار.

> ارجعوا للفار

> اكيد حا تعرفوا الدخل متسلل منو ومتين.

> تتذكروا مجلسنا بتاع اللوردات؟

> المهم.

> دين غرزة وولده امر واقع يجب التعامل معه بواقعية بعيداً عن الكيد وكشف الاوراق.

> لأن الحصة قبل كل شيء مريخ.

> المهم.

> غرزة عقده سنة.

> السنة بمبلغ محدد.

> غرزة خلانا بعد الشهر التامن (لأن العصمة كانت في ايدو وما فيها مؤخر صداق لصالحنا).

> الاربعة اشهر الفضلن غرزة شال فيهن مرتب من الليبيين.

> وحسب القوانين الفيفاوية نقوم بعملية حسابية.

> نطرح ما تقاضاه غرزة من ليبيا من حق سنة غرزة عندنا.

> الباقي نطرح منه ما تقاضاه غرزة مننا خلال التمانية اشهر ان كان قد قبض شيئاً.

> النتيجة هي حقوق غرزة علينا.

> يعني اربعمئة الف دولار ده كلام بوبار ساي.

> ولا اظن ان مكتب المريخ التنفيذي بفوت عليهو حساب زي ده.

> فقط على المكتب التنفيذي ان يجمع المستندات وان يتعامل بجدية مع الموضوع وعدم سبهللية.

> لأن الديون التي فرضت علينا عقوبة الحرمان من التسجيل.

> هي نفسها الديون التي ستقودنا للدرجة الاولى ان اهملناها.

> تيك كير.

> المهم.

> اليوم نحشد الشفوت لنأهل المريخ على حساب الجزائري.

> النصر يسكن حناجرنا التي لا تعرف الهتاف الا للمريخ وبس.

> والتأهل على حساب فريق مثل الشبيبة الجزائري تأهل يستحق ان نحتفي به.

> لأنه لم يأتِ على حساب فريق ضعيف مثل ريون الرواندي.

> فرواندا التي نشهد لها بالتطور.

> اي شيء فيها تطور الا ريون اسبورت.

> يبقى نجي كلنا نقود مريخنا حقنا للتأهل والهنا.

> وبالأمس استضفنا الخرطوم تلاتة.

> ولا نمانع في استضافة ابو الهل افريقيا لانه الحصة وطن.

> فكما تعلمون الكاف قال استاد الهلال مدتو منتهية وكشافاتو غير مطابقة للمواصفات.

> كشافاتكم كشفت حالكم يا روشا.

> زي لمبة (حمامات زمان البلدية).

> قرمبعة ما بتشوفها.

> والذين يتخوفون من احتمال اعتداء جماهير الهلال على استادنا.

> اقول ليهم ما بحصل.

> ده كان زمان قبل الثورة.

> الآن سلوك الثورة نشر وعياً كبيراً وسط الشعب.

> ثانياً الاعتداء بجيبو الزعل.

> والزعل بتجيبو الهزيمة.

> وريون الرواندي ده في التمرين ما بجيب قون.

> يبقى ما في خوف.

> اذا في خوف يكون من حسين الجريف ده.

> جنو رقاد واطة.

> ونجيلتنا جديدة ما بتتحمل البشتنة ورقاد الواطة.

> ايها الناس.

> ان تنصروا الله ينصركم.

> اها.

> نجي لي شمارات والي الخرتوم.

> والينا.

> اخير تعالجوا الباعوض والضبان حماية للانسان.

> او تجهزوا قبوركم لينا.

> الكوليرا ما بتفرز يا والينا.

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: أمس اكلنا فول بخمسين وضبان بتسعين.

والى لقاء.

سلك