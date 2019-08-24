كشافاتكم كشفت حالكم.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> بروح الثورة تأهل الخرطوم تلاتة افريقيا.
> واقول الخرطوم تلاتة لان النسب الذي تم الصاقه بالخرطوم تلاتة قد انتهى.
> وما باقي الا ان تعيد الخرطوم للافتتها كلمة تلاتة.
> ليعود الهتاف المحبب تلاتة حلاتها.
> وبالامس كانت تلاتة حلاتها.
> جابت تلاتة وطلقت التمهيدي بالتلاتة.
> الخرطوم تلاتة النادي الانموذج الذي يفرخ ويصعد ويسوق سنوياً كمية من المواهب الشابة.
> لذا نجده لا يعاني من اعلانات الفيفا ولا مطالبات الاجانب.
> ولا يقف موقف المدين امام اي مجلس قضائي او شبه قضائي.
> ودي حنكة العملية الادارية الواعية والراشدة.
> والسبب يعود الى ان من يتداول القيادة بالنادي هم اهل الرياضة لا دخلاء عليها.
> ولا اناس دخلوا المجالس للاعلان عن انفسهم وشهرتها.
> ولكنهم اهل وجعة واصحاب دار وخبراء كار.
> ايها الناس.
> بعد سقطت بس.
> واستقامت الامور.
> وكفانا الله شر تدخلات الوزير والمفوض وامانة الشباب وافتراءات الحزب الحاكم.
> لا بد لاهل الرياضة من التعاضد والتماسك لاعادة اهل الكار.
> واذا دايرين تتأكدوا من اهل الكار.
> ارجعوا للفار
> اكيد حا تعرفوا الدخل متسلل منو ومتين.
> تتذكروا مجلسنا بتاع اللوردات؟
> المهم.
> دين غرزة وولده امر واقع يجب التعامل معه بواقعية بعيداً عن الكيد وكشف الاوراق.
> لأن الحصة قبل كل شيء مريخ.
> المهم.
> غرزة عقده سنة.
> السنة بمبلغ محدد.
> غرزة خلانا بعد الشهر التامن (لأن العصمة كانت في ايدو وما فيها مؤخر صداق لصالحنا).
> الاربعة اشهر الفضلن غرزة شال فيهن مرتب من الليبيين.
> وحسب القوانين الفيفاوية نقوم بعملية حسابية.
> نطرح ما تقاضاه غرزة من ليبيا من حق سنة غرزة عندنا.
> الباقي نطرح منه ما تقاضاه غرزة مننا خلال التمانية اشهر ان كان قد قبض شيئاً.
> النتيجة هي حقوق غرزة علينا.
> يعني اربعمئة الف دولار ده كلام بوبار ساي.
> ولا اظن ان مكتب المريخ التنفيذي بفوت عليهو حساب زي ده.
> فقط على المكتب التنفيذي ان يجمع المستندات وان يتعامل بجدية مع الموضوع وعدم سبهللية.
> لأن الديون التي فرضت علينا عقوبة الحرمان من التسجيل.
> هي نفسها الديون التي ستقودنا للدرجة الاولى ان اهملناها.
> تيك كير.
> المهم.
> اليوم نحشد الشفوت لنأهل المريخ على حساب الجزائري.
> النصر يسكن حناجرنا التي لا تعرف الهتاف الا للمريخ وبس.
> والتأهل على حساب فريق مثل الشبيبة الجزائري تأهل يستحق ان نحتفي به.
> لأنه لم يأتِ على حساب فريق ضعيف مثل ريون الرواندي.
> فرواندا التي نشهد لها بالتطور.
> اي شيء فيها تطور الا ريون اسبورت.
> يبقى نجي كلنا نقود مريخنا حقنا للتأهل والهنا.
> وبالأمس استضفنا الخرطوم تلاتة.
> ولا نمانع في استضافة ابو الهل افريقيا لانه الحصة وطن.
> فكما تعلمون الكاف قال استاد الهلال مدتو منتهية وكشافاتو غير مطابقة للمواصفات.
> كشافاتكم كشفت حالكم يا روشا.
> زي لمبة (حمامات زمان البلدية).
> قرمبعة ما بتشوفها.
> والذين يتخوفون من احتمال اعتداء جماهير الهلال على استادنا.
> اقول ليهم ما بحصل.
> ده كان زمان قبل الثورة.
> الآن سلوك الثورة نشر وعياً كبيراً وسط الشعب.
> ثانياً الاعتداء بجيبو الزعل.
> والزعل بتجيبو الهزيمة.
> وريون الرواندي ده في التمرين ما بجيب قون.
> يبقى ما في خوف.
> اذا في خوف يكون من حسين الجريف ده.
> جنو رقاد واطة.
> ونجيلتنا جديدة ما بتتحمل البشتنة ورقاد الواطة.
> ايها الناس.
> ان تنصروا الله ينصركم.
> اها.
> نجي لي شمارات والي الخرتوم.
> والينا.
> اخير تعالجوا الباعوض والضبان حماية للانسان.
> او تجهزوا قبوركم لينا.
> الكوليرا ما بتفرز يا والينا.
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: أمس اكلنا فول بخمسين وضبان بتسعين.
والى لقاء.
سلك
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