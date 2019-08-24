قناة المريخ تنقل مباراة اليوم ضد الجزائري

الخليج 365 : حصلت قناة المريخ على الحقوق الحصرية لمباراة الفريق امام شبيبة القبائل الجزائري في البطولة الافريقية والمقرر لها يوم غد السبت بملعب النادي وسيدير الاستديو التحليلي الزميل حافظ صديق المعيسي و يجدر ذكرة ان المباراة ستبث عبر القمر الصناعي عربسات

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ

بدر 4 12034 27500 H 6/ 5

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