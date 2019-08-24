مدرب الجزائري: المريخ بالنسبة لنا كتاب مفتوح ونعرف كيف نروضه ونهزمه

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الخليج 365 :
قال مدرب الشبيبة الجزائري فيلود انه يعرف المريخ ويحفظه عن ظهر قلب وهو بالنسبة له كتاب مفتوح ولا يحتاج الى كثير عناء لدراسته وانه اعد تكتيكيا مثاليا يحرم المريخ من هز شباكه مع التأمين على الهجمات المرتدة والتي لا تخلو من الخطورة وقال انه غير منزعج لغياب بعض اللاعبين لأن شبيبة القبائل دائما تلعب بالمتاح وتحقق ما يريده العشاق واضاف : ان كان المريخ يريد الاعتماد على المناصرين فإننا نعرف كيف نتعامل في مثل هذه الأجواء لأنها في الجزائر متاحة بالنسبة لنا وسبق وأن لعبنا امام جماهير تفوق مناصري المريخ وحققنا المطلوب.
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