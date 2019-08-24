الخليج 365 : كشف الاتحاد السوداني عن فك حصرية الدوري السوداني واكد انه اصبح متاحا لكل القنوات نقلة وبين انه وبالامكان وبعد موافقة قناة الملاعب المالك الحصري للقناة بث البطولة في حالة موافقة القناة ويجدر ذكره ان قناة الملاعب كانت قد اشترت حقوق البث التلفزيون للدوري لخمس سنوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإتحاد السوداني يسمح بنقل الممتاز لكل القنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.