حكومة الشمالية مطالبة بالتوضيح الفوري

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

المعروف ان النظام البائد وفى اطار سياسة التمكين التى انتهجها طوال مدة حكمه الجائر ما كان يراعى قواعد العدالة والانصاف ولا يلتزم بالمساواة سبيلا لنيل الحقوق وانما تكون الاولوية لمنسوبيه فى كل شي بل يستأثرون بمقدرات البلد ويقتسمون بينهم مايرغبون فيه وكأن كل الوطن مزرعة خاصة بهم لايشاركهم فيها أحد ولايحق لمواطن ان ينال شيئا من خيرات بلده ما دام غير منتم اليهم ، وقد شاهد الناس وعايشوا التطهير الذى طال الخدمة المدنية فابعدوا اعدادا كببرة من الموظفين عن مواقعهم واحلوا محلهم منسوبيهم ولم يراعوا حتى الكفاءة والتخصص الذى تتطلبه بعض الوظائف فطالما ان الشخص من جماعتهم فهو مقدم على الجميع بلا كلام ، ولازم هذا الامر ان يستفرد الواحد منهم بالمخصصات وينالها حتى وهو لايستحقها فتراهم استلموا العربات الفارهة والقصور الفخمة المملوكة للدولة وجيروها لصالحهم وجرت بين ايديهم الاموال بلا حساب حتى وان كانت وظيفة احدهم بطبيعتها لاتستلزم هذه المخصصات لذا لما قامت الثورة وكان من شعاراتها العدالة وجب ان يتم تطبيق هذا الشعار مما يعنى ارجاع كثير من الاموال الى الخزينة العامة وبالفعل شرعت لجان مختصة فى استعادة سيارات الدولة التى كانت بيد كثير من الافراد بدون وجه حق وقيل ان اعدادا كببرة جدا منها قد استردت وكان هذا الامر عاما ولم نسمع بولاية لم تتبن هذا القرار او عدلت عنه بعد تطبيقه الا الولاية الشمالية التى استغرب الناس فيها وبقية الولايات ارجاع سيارات كانت مصادرة من رموز النظام السابق لقيادات محلية تابعة للنظام البائد بمنطقة مروي.

صحيفة الجريدة الصادرة يوم”الأربعاء” كشفت عن هذا الامر متحدثة انه جرى على نحوٍ مفاجئ.

المواطنون استغربوا تصرف حكومتهم بل غضبوا واشاروا إلى أن قيادات المؤتمر الوطني ما زلت مستمرة في تحكّمها بالأمور رغم سقوط النظام.

انه بحق تصرف غريب وغير مبرر ولايمكن تركه يمر هكذا ، ويلزم ان تقدم حكومة الولاية توضيحات فورية ولا تتاخر كما يجب على المركز ان يحقق فى الموضوع ولايتراخى فيه.