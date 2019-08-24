التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة ﺗﺠﺪﺩﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻁﺮﻓﻲ ﺍﻟـﻨـﺰﺍﻉ ﺍﻻﻫﻠﻲ بين بني عامر والنوبة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺲ، ﻭﻗﺮﺭ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺣﻈﺮ ﻟﻠﺘﺠﻮﺍﻝ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء، ﻭﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ. وبحسب صحيفة الجريدة، ﺷﻬﺪﺕ ﺍﺣﻴﺎء ﺩﺍﺭ النعيم في مربعات 22 و29 حيث بدأت الهدنة التي توصل إليها امس الاول بين الاطراف بعد وصول وفد من ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻋﻘﺪﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻭﺗﻮﺝ ﺑﻌﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﻗﺒﻴﻠﺘﻲ ﺍﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻮﺑﺔ. Advertisements ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺗﻢ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻬﻤﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﻁﺮﺍﻑ. ودشن مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حملة واسعة تحت هاشتاق بورتسودان تنزف، داعيين كل مكونات المجتمع للتدخل العاجل لإيقاف الفتنة قبل ان ينفجر الموقف ولا يمكن السيطرة عليه. ﻭﺗﺠﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﺃﻣﺲ، ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﻓﺘﻴﻞ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻧﺸﺮ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻬﺪﻭء ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بورتسودان_تنزف : ﺗﺠﺪد اﻟﻨﺰاع الاﻫﻠﻲ بمدينة بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.