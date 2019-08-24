“الصحة” تتبنى استراتيجية لإبعاد الحقل الصحي عن العمل السياسي

كشف وكيل وزارة الصحة المكلف د. سليمان عبد الجبار عن استراتيجية جديدة لوزارته في المرحلة القادمة تنبني على البعد عن العمل السياسي في الحقل الصحي واتباع المهنية العلمية وفقاً لمهام عمل الوزارة لتطوير العمل الطبي في البلاد.

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ووقف الوكيل خلال زيارته لولاية غرب دارفور والالتقاء بحكومتها والقطاع الطبي، على مجمل القضايا المتعلقة بالعمل الصحي والمشكلات التي تعيق تجويد الأداء العام ومستوى تقديم الخدمة الطبية للمرضى في الموقع الجغرافي للولاية.

وأقر بحسب (وكالة السودان للأنباء) بوجود صعوبات في مجال الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة وتوطين العلاج للتخصصات النادرة في الولاية، مشيداً بالتعاون الكبير بين الوزارة الولائية والمنظمات العاملة في الحقل الصحي فيها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)