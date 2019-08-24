“الشيوعي”: حمدوك كان عضواً في الحزب

توعد الحزب الشيوعي بمعارضة حكومة الفترة الانتقالية والتظاهر ضدها وتنفيذ الإضرابات حال حادت عن تنفيذ برنامج قوى الحرية والتغيير المتفق عليه، وقال: “سندعم الحكومة إذا نفذت برنامج قوى الحرية والتغيير”. وأكد القيادي بالحزب صديق يوسف خلال حديثه لبرنامج “حوار مفتوح”، الذي بثته فضائية النيل الأزرق أمس، أن حزبه مشارك في كل لجان قوى الحرية والتغيير وأنه سيشارك في اختيار الوزراء، ووصف الوثيقة الدستورية بالناقصة وأنها لا تلبي كل طموحاتهم.

وقال يوسف بحسب صحيفة السوداني، إن رئيس الوزراء حمدوك كان عضواً في الحزب الشيوعي وانتهت صلته بالحزب عند مغادرته للبلاد في العام 1988م، ونفى أن يكون حزبه يمثل خميرة عكننة، مشدداً على أن حزبه ضد مسألة اختراق الأحزاب، وشدد على أن حزبه لن يقابل قادة المؤتمر الشعبي في التوقيت الحالي حال طلبوا منهم ذلك.

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وأكد يوسف أن السودان غني بموارده وثرواته، وقال: “ما عايزين شحدة ولو احتجنا ممكن نستدين ونرد الدين”، وأعلن رفضهم للزج بالقوات السودانية في حرب اليمن، مشيراً إلى أنهم سيطرحون رأيهم بسحب القوات السودانية من اليمن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)