تحذير لـ(حمدوك) من اعتماد السيرة الذاتية لتقييم كفاءة الوزراء

حذر تجمع مهنيي الموارد البشرية قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من اعتماد السيرة الذاتية لتقييم كفاءة المرشحين لشغل الوظائف الدستورية.

وقال عضو مبادرة الجدارات عن تجمع مهنيي الموارد البشرية مالك أبو الحسن في تقرير عن معايير اختيار الوزراء إن الكفاءة لا يمكن قياسها عبر السيرة الذاتية التي لا تُعطي نسبة تنبؤاً للأداء لا تتجاوز دقتها نسبة 20% في أحسن الأحوال مقارنة بآليات التقييم الأخرى، مثل مراكز التقييم المختصة والمقابلات والاختبارات النفسية والتي تصل دقتها عالمياً في التنبؤ بالكفاءة الإدارية لنحو 80%.

في السياق، طرح بيان صادر عن التجمع طريقة حديثة مستخدمة عالمياً تسمى الاختيار وفق الجدارات تصل نسبة دقتها إلى 78%، بالمقارنة مع الطرق التقليدية في الاختيار مثل التزكية والتي لا تتعدى نسب نجاحها الـ12% وهو الأمر الذي يعالج اللغط الكبير والمخاوف المفهومة التي شهدناها في الفترة السابقة حول معايير الاختيار ويحسم الأمر بطريقة علمية مدروسة ومجربة.

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وأشار البيان بحسب صحيفة السوداني، إلى أن (طريقة الجدارات) تعمل على توفير فرص عادلة لجميع المرشحين وتمنع التحيُّز وتقدم طرق شفافة لعملية الاختيار وتربط الأداء في الماضي بالأداء المتوقع في المستقبل، وتقلل نسبة الاختيار الخاطئ للمرشحين وتحدد فجوة الأداء وتضع معايير واضحة للاختيار والتقييم للمرشحين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)