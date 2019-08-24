امرأة تسقط داخل مياه النيل شارعة في الإنتحار

تلقت شرطة الأوسط بمحلية الدمازين بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن إحدى المتهمات تبلغ من العمر 55 عام ، قد قامت بإلقاء نفسها داخل مياه النيل شارعة في الإنتحار وذلك بمنطقة حي الشاطى بالدمازين .

وتمكنت إحدى فرق الإنقاذ القريبة من موقع الحادث من إنقاذها من الموت بإخراجها من داخل مياه النيل وإسعافها إلى المستشفى لتلقي العلاج ومن خلال التحريات إتضح بأن لديها بعض المشاكل التي كان من الممكن حلها بحسب صحيفة الدار ، إلا أنها سلكت طريق آخر لإنهاء حياتها قامت على إثره الشرطة بتدوين بلاغ في مواجهتها .

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الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )