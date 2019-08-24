الاتحاد الأوروبي يهدد بالرد إذا فرضت أمريكا ضرائب على فرنسا

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم السبت، إن التكتل سيدعم فرنسا، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على النبيذ الفرنسي، رداً على ضرائب رقمية جديدة.
وأضاف "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على فرنسا، سيرد الاتحاد الأوروبي بنوع ما"، مشدداً على أن آخر شيء يريده هو "المواجهة مع أفضل حليف لنا".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأي احتمال.
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