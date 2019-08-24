القبض على 3 سودانيات حاولن تهريب 11 سبيكة ذهبية داخل أجسادهن بمطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية أخفتها 3 سودانيات الجنسية على أجسادهن وفي أماكن حساسة فور وصولهن من الخرطوم وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية معهن .

وذكرت مصادر بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 القادمة من الخرطوم ، إشتبه أحمد سيد الصغير مأمور الضبط والتفتيش في 3 راكبات سودانيات .

وأضافت المصادر أنه بالعرض على محمد لطفي نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات ضمن صفاء سالم مأمور الجمرك تحت إشراف حسين هيكل مدير الحركة ولم يتم العثور على أشياء ذات قيمة داخل الحقائب .

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ولفتت المصادر الى أنه جرى تفتيشهن ذاتياً بمعرفة مأمورة التفتيش تبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 1185 جرام مع الراكبة الأولى ، و3 سبائك ذهبية بوزن 1180 جرام مع الراكبة الثانية ، و4 سبائك ذهبية بوزن 1090 جرام مع الراكبة الثالثة بإجمالي 11 سبيكة بوزن 3 كيلو ونصف من الذهب مخفاه على أجسادهن تحت الملابس الشخصية الخاصة بهن وعلى أماكن حساسة .

وبحسب صحيفة الدار ، قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب تحرير 3 محاضر ضبط جمركي للراكبات تنفيذاً لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )