إدانة سائق حافلة بتعاطي المخدرات

التاريخ: 24-أغسطس-2019 فى : حوادث 57 مشاهدة أصدرت محكمة جنايات بلدية سوق بحري حكماً يقضي بإدانة سائق حافلة بتعاطي المخدرات وأوقعت عليه عقوبة الغرامة المالية 15 ألف جنيه وأشارت في حكمها في حالة عدم دفع الغرامة السجن ستة أشهر. وبحسب التفاصيل التي كشفتها شرط مكافحة المخدرات ببحري بالعثور على سائق الحافلة المدان داخل عربته التي يركنها بالقرب من السكة حديد وهو يقوم بتعاطي المخدرات لشربه سيجارة داخل العربة ، عليه تم إقتياده لقسم الشرطة وفتح البلاغ ومن ثم أحيل الملف للمحكمة التي باشرت إجراءاتها بسماع كافة الأطراف وإستجواب المتهم وزن البينة و بحسب صحيفة الدار ومن خلال الإفادات المقدمة جاء قرارها أعلاه . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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